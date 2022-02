Drenthe: "Vengo a ascender con el Real Murcia"

En la tarde de este martes el Real Murcia ha presentado los fichajes invernales el estadio Enrique Roca de Murcia con la presencia de más de un centenar de murcianistas en las gradas. Los nuevos fichajes y Manolo Molina, director deportivo del club, han atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El primer turno de palabra fue para Molina, que comenzó hablando sobre Santi Jara: "Santi es un jugador diferencial para la categoría y estamos muy contentos con su incorporación". Después fue el turno de palabra del nuevo extremo grana: "tenía ofertas de Primera RFEF, pero he preferido venir aquí para ayudar y para conseguir los objetivos marcados"

Royston Drenthe fue el siguiente jugador en ser presentado. Manolo Molina apuntó que "es un futbolista muy experimentado con un gran golpeo de balón". A continuación, fue el jugador neerlandés el que compareció ante los medios para hablar sobre su llegada: "estoy aquí para ayudar al equipo y porque todos los jugadores quieren jugar en campo como este"

El último futbolista en ser presentado fue Héctor Martínez. "Héctor es un jugador muy contrastado que puede jugar de central y de lateral izquierdo", afirmó Molina. El nuevo central grana se mostró muy contento por su reciente llegada al Real Murcia: "vengo aquí con mucha ilusión y para conseguir el ascenso esta temporada".

Tras la rueda de prensa, los futbolistas salieron al terreno de juego para ser presentados ante la afición. Los jugadores lanzaron balones a la grada, firmaron autógrafos a muchos murcianistas y disfrutaron de sus primeras horas como pimentoneros en el estadio Enrique Roca de Murcia.









Santi Jara: "Era el momento de ayudar al Real Murcia"

"Desde que empezamos a hablar me crearon mucha confianza, tenía opciones para ir a Primera RFEF pero decidí que era el momento de ayudar y estar en un sitio en el que me sintiera identificado como voy estar aquí. Sobre todo saber que se estaban haciendo las cosas bien, diferentes a la de otros tiempos, por eso pregunté a varios excompañeros como Armando, David Sánchez, Antonio López... Yo en mi primera etapa quería quedarme aquí, eso quiero dejarlo claro, pero me dijeron que mi continuidad no podía ser porque no nos podían pagar".





Drenthe: "Vengo a ascender con el Real Murcia"

"Estoy muy contento con esta oportunidad, de verdad. Voy a jugar en un estadio en el que todos los futbolistas querrían jugar y quiero demostrar por qué estoy aquí. No estoy para vacilar ni para juegos, estoy para subir con el equipo. Con mi lesión tengo que tener cuidado, primero tengo que entrenar con el grupo, entrenaré esta semana solo con los preparadores y la siguiente con el grupo. A partir de ahí, ya es decisión del míster. Las críticas son parte del fútbol, llevo como profesional desde los 17 años y no todo ha sido positivo. La gente me cuenta, pero yo no me meto a leer cosas en las redes sociales, es una cosa normal en el fútbol y un futbolista donde tiene que demostrar las cosas es el campo. Yo mismo sé la calidad que tengo y soy un jugador que juega por mis compañeros, donde me pongan voy a ayudar".









Héctor Martínez: "Voy a darlo todo para estar a la altura de la entidad"

El último en pasar por rueda de prensa ha sido el central Héctor Martínez quien ha indicado que "Vengo muy ilusionado de unirme a este proyecto, con el objetivo de ascender y deseando incorporarme con el grupo para trabajar. Ya sé que vengo a suplir una lesión de un compañero y voy a intentar dar lo mejor de mí para estar a la altura del club y hacerlo de la mejor manera posible para conseguir el objetivo. De la liga que vengo hay parón en enero, por lo que no se compite como en España de seguido, creo que estoy en buen nivel físico, a lo mejor no al cien por cien por ese parón, pero sí que me siento bien y el puntito que me puede faltar trabajar estas dos semanas al máximo".