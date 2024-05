Carlos Alcaraz no podrá defender su corona en el Mutua Madrid Open

El tenista murciano Carlos Alcaraz perdió (4-6, 6-3, 6-2) este miércoles contra el ruso Andrey Rublev y quedó eliminado del Mutua Madrid Open en la ronda de cuartos de final, frenazo a la racha de 14 victorias seguidas del vigente doble campeón en la Caja Mágica.

Después de perder al rey de la tierra, Rafa Nadal, la noche anterior, la pista

