Alhama CF ElPozo cierra una semana convulsa con derrota en Bilbao (1-0)

El Alhama Club de Fútbol ElPozo, en una semana muy convulsa por la denuncia contra su entrenador, Juan Antonio García "Randri", por supuestos insultos y vejaciones a las jugadoras de su plantilla, perdió por 1-0 ante el Athletic de Bilbao y con ese resultado sigue en zona de descenso en la Liga F.



El partido que abrió la jornada en la máxima división del fútbol femenino nacional se presentaba como una ocasión para que el cuadro murciano saliera al menos provisionalmente de los puestos que condenan a perder la categoría, pero no la aprovechó y continúa siendo el decimoquinto y penúltimo clasificado con 18 puntos.



Este sábado el Deportivo Alavés, que es el colista, podría igualar la puntuación de las del Guadalentín, mientras que durante el fin de semana los cuatro equipos que aparecen justo por encima y que son el Sporting Club de Huelva, el Real Betis, el Levante Las Planas y el Villarreal Club de Fútbol, los cuatro con 20 puntos, podrían alejarse en la pelea por lograr la permanencia.



En la Ciudad Deportiva de Lezama el Athletic se adelantó muy pronto en el marcador, concretamente en el minuto 7, por mediación de Mariana Cerro, quien logró el 1-0 aprovechando un despeje de la zaga azulona para conectar un buen derechazo desde la frontal del área para batir a Laura Martínez.



Las de Randri buscaron la reacción y antes de que concluyera la primera parte dispusieron de una buena ocasión con un remate de Daniela Arques, por encima del larguero, tras recibir el balón de Marina Martí.



En el segundo tiempo los cambios realizados, entre ellos las incorporaciones al partido de las delanteras Charity Adule y Raquel Pinel, no surtieron el propósito buscado y los minutos transcurrieron sin que el Alhama fuese capaz de neutralizar su desventaja.



De hecho, no generó demasiado peligro -un tiro desviado de Lucía Martínez a pase de Miriam Rodríguez "Kuki" en el minuto 86 fue lo más claro- y con el 1-0 concluyó el choque.