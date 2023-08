Álex Yepes regresa a la LNFS para jugar en el FC Barcelona

El pívot Álex Yepes fichó este miércoles por una temporada con el Barça, que optó por incorporar al internacional español para reforzar el plantel ante las lesiones de larga duración de Sergio Lozano y, sobre todo, Ferrao, con quien comparte posición.



Yepes, de 34 años y nativo de Cieza, disputó las últimas tres temporadas en Italia -en las filas del Real San Giuseppe, el Nápoles y el Sandro Abate- tras una larga trayectoria en ElPozo Murcia (2009-2020).



En más de una década como jugador del conjunto jamonero, el pívot ganó una Liga, una Copa de España, dos Copas el Rey y cuatro Supercopas. Además, en su palmarés con la selección española figura la Eurocopa de 2016.



En sus primeras palabras como barcelonista, Yepes agradeció al Barça la confianza depositada en él: "Me pilló de imprevisto, pero desde que me llamaron solo pensé en venir. Nunca me habría imaginado que con 34 años me pudiera llamar el Barça, para mí es un sueño venir a este gran club".



"Es una oportunidad buenísima y quiero demostrar que aún me queda mucho fútbol sala por dar. Mi objetivo es ganarlo todo. Me considero un jugador con gol, que lo da todo, y ayudaré mucho al equipo tanto en tareas defensivas como ofensivas", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación del club azulgrana.