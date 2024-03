Alberto Monteagudo: "Las sensaciones son mejores pero hay que ganar partidos"

Alberto Monteagudo, lécnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de cara al próximo compromiso liguero frente al CD Manchego a domicilio.

De cara a esta nueva cita liguera, el entrenador del UCAM Murcia CF ha destacado que "en el fútbol vivimos por y para los resultados. La dinámica cada día es mejor, pero nos falta ganar. Antes el Águilas merecía los tres puntos, pero no consigues ganar. Son partidos que hacen daños y toca darle continuidad para que lleguen los resultados".

Uno de los puntos claves es la portería a cero. En sus dos últimos partidos como locales, los universitarios no han encajado goles, aunque fuera de casa ese dato es distinto. "Tenemos que cambiar esa dinámica y mantenerla. Somos un equipo que quiere atacar, pero tenemos que ser solventes. Me gustó mucho que el Águilas sólo tirará una vez a puerta. Ojalá cambiemos eso y ganemos fuera de casa, aunque no entiendo que exista esa diferencia en el jugador de jugar en casa o fuera. Si quieres ser un equipo competitivo, tienes que ganar a domicilio", remarcó.

Sobre el rival, el técnico Alberto Monteagudo ha explicado que "esperamos un partido muy competitivo. El Manchego es un equipo que juega bien al fútbol. Nosotros tenemos que ir con todo y sobre todo tenemos que ser nosotros como fuimos la semana pasada ante el Águilas. Compitiendo así tendremos más opciones de llevarnos la victoria", finalizó.