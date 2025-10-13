Así fue la intervención del VAR en el gol anulado a Zakaria en el Málaga-Deportivo: "En mi opinión..."

El Deportivo hizo en Málaga el peor partido de la temporada. El equipo coruñés cayó 3-0 en La Rosaleda y perdió su condición de invicto, además del liderato en favor del Cádiz. La fragilidad defensiva y la falta de puntería arriba condenaron al equipo de Hidalgo, que ya iba 2-0 abajo al descanso.

INTERVENCIÓN DEL VAR

Además del mal encuentro, parte de la afición blanquiazul considera que el arbitraje no fue bueno. Muñiz Muñoz estaba en el césped y Ávalos Barrera en el VAR. En el minuto 52, con 3-0 en el marcador, Zakaria bate por bajo a Herrero. Antes de chutar, Murillo se queda tendido en el césped quejándose de un golpe del delantero deportivista. Desde el VAR avisan al colegiado: "Te recomiendo una revisión. Te voy a ofrecer dos cámaras al 50%. En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en la jugada". Tras estas palabras, Muñiz Muñoz ve la imagen y decide anular el gol y pitar falta a favor del equipo local.

ANTONIO HIDALGO

El entrenador del Deportivo habló de esa acción y de una mano que el árbitro entendió que no era penalti y no lo llamaron del VAR en la primera parte: "Si el VAR entra en la de Zaka, por qué no en la de la mano?", se preguntó al finalizar el choque en el micro de la televisión. De todos modos, el técnico reconoció que su equipo no estuvo bien. Tras esta derrota, el Dépor se queda segundo en la tabla. El siguiente compromiso será el domingo en El Sardinero contra el Racing, que está empatado a 16 puntos con el cuadro gallego