Los bomberos lanzan una alerta para las casas antiguas por las lluvias intensas: "Ponen en riesgo la estructura"

Los bomberos de Castellón han actuado por servicios relacionados con las lluvias y el derrumbe de dos viviendas, como explica Antonio Rodrigo que es el jefe de Operaciones del Consorcio Provincial

Este otoño ha empezado con cuantiosas y persistentes precipitaciones en la vertiente mediterránea, superándose los 200 l/m2 en numerosos puntos de la vertiente mediterránea como la Comunitat Valenciana, lo que ha obligado a activar avisos de riesgo rojo, extremo, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

Ello ha llevado a la suspensión de clases, por ejemplo este lunes, en zonas afectadas hace un año por la DANA en Valencia o en Vila-real, ya en la provincia de Castellón. Una jornada con dificultades en la circulación entre la Comunitat Valenciana y Cataluña tras las inundaciones de la tarde y noche del domingo en el sur de Tarragona donde se llegaron a registrar 400 l/m2.

Durante las últimas jornadas, especialmente desde el jueves, las precipitaciones han sido persistentes en la Comunitat Valenciana y han obligado a cortar carreteras y caminos, así como pasos subterráneos o inundables e, incluso, se ha solicitado que se limitaran los movimientos con los vehículos particulares.

Unas lluvias que han llegado acompañadas de tormentas y que han provocado que rayos impactaran en azoteas, como ocurrió en Vinaròs o en una caseta de Adif en Benicarló, afectando a la circulación ferroviaria. También árboles caídos en la vía pública que cortaron caminos y que obligaron a actuar a los bomberos.

El peligro para las edificaciones

En la provincia de Castellón hemos tenido en los últimos días dos derrumbes de viviendas antiguas que, por fortuna, no han dejado ningún daño personal. Estos han tenido lugar en Vila-real y Burriana, dos localidades en las que las lluvias han dejado entre 130 y 165 l/m2.

Ante ello, los bomberos de la Diputación de Castellón señalan que "muchas construcciones antiguas han sufrido daños, aunque algunos no son reseñables", pero ellos les lleva a pensar que el riesgo de más derrumbes es inminente, tal y como avanza en COPE el jefe de Servicio del Consorcio de Bomberos de Castellón, Antonio Rodrigo: "Se espera alguno más porque es normal: Ha llovido mucho y reblandece mucho la estructura y eso hace que por algún sitio fisure y colapsen".

Una situación que "es bastante normal porque son edificios antiguos y al haber tantas lluvias debilita la estructura".