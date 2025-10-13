Bilbao City View: una manera diferente de descubrir Bilbao que cada vez atrae a más turistas y bilbaínos

Bilbao tiene muchos atractivos turísticos, que se pueden contemplar a pie, en bicicleta, desplazándose en metro... o bien a bordo del autobús turístico Bilbao City View, que se consolida como una de las opciones favoritas para descubrir la ciudad, tanto para turistas como para los propios bilbaínos.

Este servicio, caracterizado por su icónico color rojo y su doble piso con parte superior panorámica y descubierta, permite a los pasajeros disfrutar de un recorrido por los principales puntos de interés de Bilbao mientras aprenden sobre su historia, monumentos y rincones más emblemáticos.

Un autobús que cada vez concita un mayor interés por parte de turistas y bilbaínos, como destaca Nora Abete, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao. “El pasado verano, más de 27.000 personas utilizaron el autobús turístico, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior”, señala. Y es que son 5.000 usuarios más respecto a las cifras del verano de 2024. Desde su lanzamiento en agosto de 2019, Bilbao City View ha transportado a más de 200.000 pasajeros, una cifra que refleja su popularidad y su consolidación como una opción atractiva durante todo el año, incluso en temporada baja.

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao City View

El recorrido, de aproximadamente 55 minutos, incluye 11 paradas estratégicas, como la esplanada del Guggenheim, y ofrece la flexibilidad de subir y bajar tantas veces como se desee durante el día. Además, el autobús cuenta con comodidades como asientos ergonómicos, accesibilidad para personas con movilidad reducida y una audioguía disponible en 16 idiomas que narra la historia de la ciudad.

El precio general del billete es de 16 euros, pero los residentes en Bilbao pueden disfrutar de una tarifa reducida de 10 euros, con descuentos adicionales para jóvenes, personas con movilidad reducida y menores de 6 años, que viajan gratis. “Es una opción muy competitiva para conocer Bilbao desde una perspectiva única”, afirma Abete.

Cope Bilbao Bilbao City View

El autobús no solo atrae a turistas, sino que también forma parte de iniciativas locales como el programa Bilbobus en el aula, dirigida a centros educativos y de educación especial. Este programa busca acercar a los niños la importancia del transporte público, ofreciendo visitas a las instalaciones de Bilbobus y traslados en el autobús turístico para una experiencia educativa y divertida.

buen año para bilbobus

Por otro lado, Abete apunta el buen momento del transporte público en Bilbao. “En 2025, Bilbobus está a punto de alcanzar los 28 millones de viajeros, la cifra más alta en 16 años. Esperamos superar el récord histórico de 2007 antes de que termine el año”, añadió. Este éxito refleja la apuesta de la ciudad por un transporte sostenible, rápido y cómodo que conecta todos los rincones de Bilbao.

Bilbao City View se posiciona así como una forma ideal de explorar la ciudad, combinando flexibilidad, comodidad y una visión única de Bilbao, tanto para quienes la visitan por primera vez como para aquellos que desean redescubrirla.