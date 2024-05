Pablo Alfaro: "El partido ante el Castellón es el reto más exigente de la temporada"

El técnico maño comenzó hablando sobre la dinámica del equipo y el trabajo de esta semana de cara a los enfrentamientos restantes: “Esta semana ha tocado un poco rebajar los niveles de azúcar. Muchas veces sabemos que los halagos un poco desmedidos te debilitan. Se produce porque la dinámica es buena, pero somos muy conscientes de lo que queda y de nuestro reto de mañana. El reto de mañana es posiblemente el más exigente de todos. Nos enfrentamos a un rival en el que no nos podemos permitir la más mínima desconcentración. Y luego el rival vosotros mismo sabéis que desde el minuto uno puso velocidad de crucero. Hubo otro equipo, que fue la UD Ibiza, que fue capaz de aguantarle el tirón la primera vuelta. Pero la segunda ya no. Para haceros un gráfico, mañana nos visita el Madrid o el Barcelona de la categoría. Tenemos que estar a nuestro 120% para competir, para que podamos ver un buen espectáculo y con la conciencia de que los puntos se sigan quedando aquí, que es nuestra máxima aspiración.”

Preguntado por las cosas que ha cambiado el Murcia desde el partido de la primera vuelta en Castalia: “Estábamos en ese proceso de empezar a reconstruir. De gente que marchó, gente que vino, idea del equipo… Era ese momento de la temporada donde estábamos buscándonos y encontrándonos a nosotros mismos. Ahora, entrando en el último mes de la temporada regular, sabemos lo que somos, donde somos más fuertes, lo que tenemos que esconder y ese tipo de situaciones. Creo, y los números están ahí, que este Real Murcia es mucho mejor que el de la primera vuelta cuando nos enfrentamos al Castellón.”

Si ganar supone dar un golpe encima de la mesa: “Sí. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por conseguirlo. Pero aún así, quedan todavía tres semanas de seguir apretando y persiguiendo. Somos conscientes de ello.”

Sobre el proceso a nivel personal que ha vivido desde el partido en Castalia: “Durante el proceso, lógicamente hay momentos más difíciles, hay momentos que son desagradables, hay momentos que hay que asumir las responsabilidades. En ese sentido lo que sí puedo decir, es que el respaldo del club, una vez uno es capaz de exponer lo que está sucediendo en el vestuario y el terreno de juego, siempre lo tuve. Porque si no, no se hubiesen dado las situaciones y los cambios que se dieron. A partir de ahí, ha venido mucho trabajo, mucho convencimiento, mucho convencer a, comprender con lo que somos y lo que tenemos como podemos sacar el mayor rendimiento y en ello estamos. Hemos podido ir evolucionando, y ahora estando a viernes, Castellón, Castellón y Castellón.”

Si habrá cambios en el partido contra el Castellón: “Es cierto que el otro día creo que hicimos un partido bastante completo. Además, los rivales, todos tienen sus diferencias, pero también tienen sus similitudes. A lo mejor si hay cambios, no serán como el anterior partido que hubo cinco. De haberlos no vemos conveniente tantísimo. Tampoco quiero dar muchas pistas, porque yo me voy a ver la rueda de prensa del míster de ellos y él se va a ver la mía. Vamos a dar pocas pistas.”

Preguntado acerca del gran ambiente que se espera para mañana en el estadio: “Eso es algo que hemos conseguido entre todos; nosotros con nuestro trabajo y rutina, el club estando detrás de nosotros en el apoyo y luego nuestra gente evidentemente; somos muy conscientes de lo que nos ayuda la afición cuando les damos motivos y mañana los vamos a necesitar para ganarle al líder y al mejor equipo de la categoría”.

“La afición nos ayuda mucho y mañana la necesitamos para ganar al líder”

El Real Murcia jugará antes que el Ceuta y el Antequera y Alfaro también fue preguntado por si esto es bueno o malo para los granas: “Eso forma parte muchas veces del otro fútbol y de saber competir, cuando quedan pocas jornadas el hecho de que puedas jugar, entre comillas, sin la presión de saber lo que han hecho los demás hasta te puede ayudar; sí que es verdad que cuando te pones a jugar te olvidas de casi todo y solo piensas en jugar; yo tuve un maestro que fue Johan Cruyff y al siempre le gustaba jugar este tipo de partidos los sábados por la tarde antes que el rival para meterles presión porque normalmente eran equipos que casi siempre ganaban”.

El míster también fue preguntado por el tipo de partido de mañana: “El Castellón es el equipo más dominador de la categoría y las estadísticas así lo demuestran; nosotros somos conscientes de que tenemos la capacidad para atacar y defender con y sin balón y ellos sufren mucho cuando no tienen pelota”.

Pablo Alfaro finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la posible baja de Jesús De Miguel, el máximo goleador del Castellón: “Cuando llegan estos momentos de la temporada ya no me creo casi nada de lo que leo, entonces cada uno juega con sus armas; yo si fuera el míster del Castellón no arriesgaría y más sabiendo que tengo la fiesta preparada en Castalia para la semana que viene; lo que leo y escucho me lo tomo con reservas”.