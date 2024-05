Ibon Navarro: "UCAM Murcia tiene mucho corazón, alma y baloncesto”

Sobre la eliminatoria que tuvieron que afrontar el UCAM Murcia y el Valencia Basket, resuelta en el tercer y decisivo partido tras imponerse los murcianos en la Fuente de San Luis, el técnico ha apuntado que “está claro que no hemos visto ninguno de los dos equipos que hemos visto durante la temporada, ya sea por problemas físicos, o por, en el caso de UCAM Murcia, perder dos jugadores de la importancia de Simon Birgander y Marko Todorovic… Pero el hecho de que los dos equipos hayan ganado fuera de casa, el haber jugado de una manera tan brillante el partido mental, sobre todo en el caso de UCAM Murcia, el haberse repuesto a esas bajas, el haber encontrado en jugadores durante diferentes momentos que les ayudasen tanto… no me ha sorprendido, pero sí que me ha llamado mucho la atención el alma de UCAM Murcia, de reponerse a tantos problemas y de que fueran apareciendo jugadores que estaban con tantos problemas físicos, como era el caso de Rodions Kurucs. En el primer partido aparece Fabián Flores, en el tercero Morin… Han demostrado que es un equipo con mucho corazón, hambre y alma. No me sorprende, pero me ha llamado mucho la atención”.

Sobre el rival en semifinales, Navarro ha alertado de que se trata de “un equipo que tiene mucho corazón, mucha alma, y tiene baloncesto. Ahora mismo tiene jugadores que parece que no están en su mejor momento, pero han aparecido otros. El momento y la serie de Radebaugh es tremenda. Y es un equipo que, cuando no tiene la presión de tener que ganar, juegan más desinhibidos y son extremadamente peligrosos. Llevamos muchos partidos contra ellos, todos ellos con victoria, pero hay qué contextualizar en qué momento se han producido esos partidos. El encuentro que más se puede parecer a la serie, por muchos motivos, es el de la semifinal de la BCL, donde nos dominaron durante 25 minutos. Esa es la referencia para nosotros”.

En cuanto a las rotaciones interiores utilizadas para paliar las bajas de Birgander y Todorovic, el entrenador del Unicaja ha subrayado que “Sito Alonso fue muy valiente y coherente al meter a Fabián Flores, si no veía a Morin preparado. Musa Diagne es un jugador al que conozco bastante bien y cuando tiene la responsabilidad de dar un paso adelante para ayudar al equipo lo hace con muchísima confianza y energía. Son muy diferentes a lo que son Todorovic y Birgander, pero no son peores, les aportan otras cosas, ya que pueden ser mucho más agresivos al balón en pick&roll, y son jugadores que pueden tener esa media distancia a nivel de tiro y mucha energía. Van a ir al rebote, su calidad de bloqueo… Ahora mismo orientan su juego sobre los exteriores porque es donde tienen muchos puntos y necesitan que los grandes trabajen bien para que ellos puedan liberar tiros de una manera u otra, y creo que eso lo están haciendo bien. Sabemos que no son Birgander y Todorovic, pero son jugadores que les ayudan mucho a jugar y debemos tener en cuenta cuáles son sus virtudes”.





Por último, ha adelantado qué cosas han de mejorar para poder imponerse al rival en semifinales: “Control de rebote defensivo, control del balance y jugar defensa pronto, porque el UCAM Murcia es un equipo que te quiere atacar los unos contra uno, con bloqueos directos en los primeros 5-6 segundos. Hemos tenido errores y tenemos que intentar mejorar ahí. Las situaciones de Dylan Ennis, Copain, Hakanson y Howard Sant-Roos a campo abierto… y juego sin balón. Son tres cosas que parecen muy sencillas pero son necesarias hacerlas contra UCAM Murcia si queremos tener un buen nivel competitivo”.