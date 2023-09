El PP dice que, aunque “todos hayamos renunciado”, es “un buen acuerdo”

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que aunque “todos hayamos tenido que renunciar a nuestras premisas originales”, el pacto de gobierno alcanzado entre PP y Vox que permitirá la investidura de Fernando López Miras es “un buen acuerdo”.



Segado, tras cerrar la ronda de sesiones iniciada este martes por la presidenta de la Asamblea Regional para conocer los apoyos de López Miras de celebrarse un segundo Debate de Investidura, ha recordado que Vox planteó primero “una vicepresidencia y tres consejerías”, mientas el PP defendía su legitimidad para gobernar en solitario.



Segado ha explicado que, tras no conseguirse la primera investidura y tras el bloqueo de las negociaciones por las “posiciones inamovibles” de populares y Vox, el PP optó por alcanzar un pacto ante el escenario de una repetición electoral si no había acuerdo antes del 7 de septiembre. “Acercándose el plazo, se optó por una decisión responsable para el mejor acuerdo posible”, ha resaltado.



Sobre las negociaciones del acuerdo programático, ha dicho que cree que “en pocas horas” se “darán avances”, ya que “no hay grandes escollos, solo poner algunas cuestiones negro sobre blanco”.



En este sentido, Segado ha recalcado que “no habrá ninguna modificación de la Ley del Mar Menor que suponga rebajar su protección”. “No está pactado con nadie y ni está en ningún papel”, ha incidido el portavoz parlamentario del PP, quien ha insistido en que “no haremos ningún cambio que no sea consolidar su protección”.



También ha comentado que, durante las negociaciones, “siempre nos hemos sentido apoyados por la dirección nacional del PP”, que “nos ha dado la autonomía necesaria para poder negociar hasta el final”.



En su opinión, si el acuerdo con Vox “viene a redundar en un beneficio para el PP nacional bienvenido sea, pero lo fundamental eran las necesidades de la Región”.



Finalmente, ha reprochado a la oposición que “haya venido aquí a cuestionar la legitimidad entre PP y Vox” justamente hoy, que para Segado es “el día menos indicado” debido a las negociaciones en Bruselas entre la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, “con un prófugo de la Justicia” en alusión a Carles Puigdemont.