Pedro Acosta sorprende en Malasia

Pedro Acosta está sorprendiendo a todos en sus primeros días pilotando su nueva máquina de MotoGP con su equipo GAS GAS.

El piloto del Puerto de Mazarrón fue el único novato en los entrenamientos de este viernes en el Circuito de Sepang, donde marcó el tercer mejor crono de la sesión que se vió en los últimos momentos pasada por agua.

El mejor tiempo del 31 en el Día 2 fue 1:58.531, y cuando lo pones en contexto te das cuenta de lo impresionante que es ese tiempo de vuelta. El tiempo más rápido de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) en el GP de Malasia de 2023 fue de 1:58.080 (Q2), el de Augusto Fernández (Red Bull GASGAS Tech3) fue de 1:58.107 (Q1) y el de Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing). ) fue un 1:58.232 (PR).

Acosta ha cerrado su participación esta madrugada a sólo 1.04 segundos de la mejor vuelta del circuito y tercer mejor tiempo sólo superado por Pol Espargaró y Fabio Cuartararo, que fueron primero y segundo respectivamente.

Por detrás de Acosta quedaron Rins, Pedrosa, Mir, Zarzo, Marini, Nakagami y Bradl, completando de esta forma el top ten.

Acosta, está utilizando estos entrenamientos para probar nuevas piezas para KTM/GASGAS, ya que el vigente campeón del mundo de Moto 2 hizo un trabajó con un innovador guardabarros delantero en la jornada de ayer, así como pruebas con un nuevo chasis de acero como el de carbono.

Durante la jornada del sábado seguirán los entrenamientos privados, antes de comenzar con los oficiales a partir del 6 de febrero, cuando reste un mes aproximadamente para el inicio de la competición.

First laps of the year in Sepang and quite well! ?? Happy kid ????#SepangTest#MotoGPpic.twitter.com/UUhTUiaQie