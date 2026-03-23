Vuelven a reclamar la declaración BIC para el histórico acueducto de Zarzadilla en Lorca

El PSOE ha anunciado que presentará una moción en la Asamblea Regional para pedir al Gobierno de la Comunidad de Murcia que agilice la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del acueducto lorquino de Zarzadilla de Totana, una infraestructura hidráulica del siglo XVIII, después de casi cinco años sin que se hayan producido avances en el expediente.

Daños "irreparables" en el monumento

En este tiempo el acueducto no solo se ha deteriorado, sino que ha sufrido “daños irreparables”, durante la construcción de una planta de biogás cercana, según ha explicado la diputada regional Marisol Sánchez, que ha dicho que se habrían evitado si el monumento hidráulico hubiera estado protegido como BIC.

La declaración como BIC es, además, un paso previo fundamental para que el ayuntamiento pueda solicitar fondos estatales o europeos destinados a su rehabilitación.

La concejala socialista Ángeles Mazuecos ha recordado que en su momento el consistorio trazó un plan para preservar el patrimonio del acueducto, fomentar el deporte y la educación ambiental en su entorno y luchar contra la despoblación rural, utilizando un proyecto redactado por asociaciones vecinales y la Fundación Natusport.

Una joya hidráulica del siglo XVIII

El acueducto, construido entre 1769 y 1781, es una obra de gran valor histórico con una longitud de casi 24 kilómetros y un total de 23 arcos. Su función era captar agua y conducirla hasta las fuentes de La Estrella y El Caño, que abastecían a los barrios lorquinos de Santa Quiteria y San Cristóbal.