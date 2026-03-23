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Andrés Ocaña hace el uno por uno del Betis tras la derrota en Bilbao: Pellegrini y diez jugadores, suspendidos

Solo Fornals, Ortiz, Abde y Altimira aprueban en un duro análisis que señala a la defensa, al centro del campo y a una delantera sin efectividad.

Spanish La Liga EA Sports soccer match between Athletic Club and Betis at San Mames Stadium in Bilbao, Spain 22 March 2026Real Betis Balonpie / Cordon PressImages will be for editorial use only. Only for free distribution, NOT FOR SALE. Mandatory credit: ©Real Betis Balonpie *** Local Caption *** Imagenes solo para uso editorial. Solo para distribucion gratuita. Prohibida su ventaLa única finalidad de reproducirlas, distribuirlas y/o comunicarlas públicamente por cualquier medio con carácter exclusivamente informativo y, en particular, como información gráfica sobre los partidos del campeonato nacional de liga profesional de primera división o segunda división
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Notas del Betis

Isaac Escalera

Sevilla - Publicado el

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El portero, Pau López, ha recibido un 5, ya que, según el análisis, "paró lo parable y no paró lo que era menos parable". En la línea defensiva, solo Ortiz ha conseguido el aprobado con un 6, siendo de lo mejor del equipo en la primera parte hasta su lesión en el hombro. Su rendimiento contrasta con el de los centrales, Llorente y Natán, ambos calificados con un 4 por su mala primera parte, donde se les ha comparado con "bolos de Grand Prix". La situación no mejora en el lateral izquierdo, con un Valentín Gómez que ha obtenido un 3.

La crítica sobre Valentín Gómez ha sido contundente: "Si el Betis se tiene que ir a Argentina a buscar a Valentín Gómez, tiene que cerrar la ciudad deportiva Luis del Sol, la tiene que cerrar".

La medular y el ataque, en el punto de mira

En el centro del campo, Amrabat ha obtenido un 5, mejorando en la segunda mitad sin Marc Roca a su lado, quien ha sido calificado con un 0 por su mal estado físico y por ralentizar el juego. En las bandas, Antony ha quedado "incalificable" por su actitud, mientras que Abde, con un 6, ha sido de lo más destacado por su entrega. En la delantera, Aitor Ruibal se ha llevado un 4 por su falta de acierto y Cucho Hernández un 0, criticado por su escasa capacidad para generar ocasiones.

Fornals, la única nota positiva desde el banquillo

Desde el banquillo, Fornals ha sido el mejor del partido con un 7, gracias a su creatividad y su gol de falta. También han aprobado Bellerín (5) y Altimira (6), que mejoró la dinámica del equipo. Sin embargo, Bakambu y Chimy Ávila han recibido un 0 cada uno por su nula aportación. Finalmente, el entrenador, Manuel Pellegrini, ha sido calificado con un 3 por sus decisiones en la alineación y los cambios, a pesar de acertar en el descanso.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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