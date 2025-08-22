Talleres de informática y nuevas tecnologías para los mayores de Lorca

Los talleres de informática y nuevas tecnologías para personas mayores tienen numerosos beneficios, tanto prácticos como emocionales y sociales.

Permiten estimular mentalmente a estas personas gracias a que aprenden a usar un ordenador, tablet o móvil.

Previenen el deterioro cognitivo y mantienen la mente activa, lo que puede retrasar problemas asociados al envejecimiento. También les permiten comunicarse por videollamadas, utilizar redes sociales y estar más conectados con familiares y amigos

Las gestiones bancarias, médicos o administrativos sin necesidad de desplazarse, también le son más útiles y conocidas. Además de que les permiten Sentirse útiles y se reduce la brecha digital

Con todas estas ventajas, desde la concejalía del mayor de Lorca se ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de los talleres gratuitos dirigidos a personas mayores de 65 años, que se celebrarán en el Centro Cívico Francisco Méndez a partir del próximo mes de octubre, desarrollados por la Concejalía de Política del Mayor del Ayuntamiento de Lorca en colaboración con la Fundación “la Caixa”.

Estos talleres están centrados en el uso práctico de la tecnología, el bienestar emocional y físico y la participación social y están diseñados para ayudar a las personas mayores a mantenerse activas, conectadas y con una mayor autonomía.

Concretamente, las disciplinas sobre las que versan son: WhatsApp, Iniciación a la informática, Redes sociales, Actívate (estimulación física y cognitiva), Alimenta tu bienestar I (cuidado emocional y bienestar psicológico) y Acciones locales, ‘Construir un proyecto de voluntariado de informática’.

Concretamente, durante el primer semestre de 2025, más de 150 personas mayores del municipio han participado en actividades similares en diversas pedanías de Lorca como Zarcilla de Ramos, La Parroquia, Campillo, Purias, La Escucha, Torrecilla, La Hoya, Almendricos y La Escarihuela. La alta participación y valoración positiva de estos encuentros han hecho que reforcemos nuestra apuesta municipal por extender estos talleres al casco urbano