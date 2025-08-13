Estas son las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia ante la picadura de una medusa

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillen ofrece algunos consejos ante la picadura de una medusa

Disfrutar un día en la playa con la familia puede convertirse en un problema, por una acción tan común en verano como es la picadura de una medusa.

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha publicado una serie de recomendaciones para evitar los efectos adversos de las picaduras de medusa, que por lo general, cursan síntomas leves. En las costas de la Región de Murcia es excepcional la presencia de especies peligrosas de medusas, aunque se recomienda no entrar en contacto con los ejemplares que han sido arrastrados a la playa, ya que pueden mantener actividad urticante incluso después de haber muerto.

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillen, considera este aspecto importante ya que las medusas en la orilla de la playa, aún "podrían liberar aguijones venenosos al tocarlas, dado que su poder urticante persiste hasta 24 horas en condiciones de sequedad”.

Los síntomas más comunes por este tipo de accidentes son escozor cutáneo y enrojecimiento de la zona, que puede ir acompañado de hormigueo, dolor punzante, inflamación y marcas del tentáculo del animal, ya que las medusas usan su veneno para protegerse y lo expulsan a través de aguijones microscópicos que tienen en las extremidades.

Excepcionalmente se pueden dar otros síntomas como dolor de cabeza, problemas digestivos o espasmos que incluso pueden aparecer varias horas después de la picadura.

Guillén explicó que “la gravedad de la reacción depende, entre otros factores, de la susceptibilidad individual y de la especie de la medusa”. En estos casos, recordó que “se debe contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia”, ya que la picadura de medusa también puede provocar desorientación, problemas respiratorios e incluso cardiacos.

Ni amoniaco ni vinagre

Aunque comúnmente se recomiende aplicar amoniaco o vinagre, lo recomendable es limpiar la zona afectada con agua salada (nunca dulce) o suero fisiológico, y retirar con unas pinzas los restos de tentáculos que hayan podido quedarse adheridos a la piel. Posteriormente, es importante aplicar frío en la zona afectada durante al menos 15 minutos sin que el hielo entre en contacto directo con la piel.

En el caso de que haya quedado una herida abierta, se recuerda que esta se puede infectar, por lo que es necesario proteger la piel hasta que cicatrice.