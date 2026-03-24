La Región de Murcia prevé una "buena Semana Santa" y roza el lleno hotelero en vísperas de las procesiones
La consejera de Turismo confirma las buenas sensaciones del sector, mientras que en localidades como Lorca la ocupación ya alcanza el cien por cien en algunos hoteles
Lorca - Publicado el - Actualizado
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La consejera de Turismo de Murcia, Carmen Conesa, ha afirmado este martes que el sector turístico prevé una “buena Semana Santa” en términos de ocupación hotelera. Aunque no se han revelado porcentajes globales de reservas, la consejera ha reconocido que estas fiestas son uno de los “momentos clave” del calendario anual, especialmente en las localidades con procesiones declaradas de interés turístico internacional.
Lorca, al completo
Durante una visita al hotel Jardines de Lorca el gerente del establecimiento, Joaquín Piernas, ha confirmado que las reservas para estos días van “a tope, al cien por cien”. Piernas también ha señalado que estas fechas “son de mucha ocupación y de mucho trabajo” para el sector hotelero de la ciudad.
A tope, al cien por cien"
Gerente del hotel Jardines de Lorca
El reto: duplicar las plazas
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que también ha estado presente en la visita, ha destacado la necesidad de ampliar la capacidad hotelera del municipio. Gil ha recordado que la ciudad cuenta con unas 400 plazas hoteleras y ha considerado necesario “doblar” esa cantidad hasta alcanzar las 800 para satisfacer la demanda creciente, impulsada por proyectos como la llegada del AVE y el auge del turismo de ferias y congresos.
La desestacionalización como clave
Por su parte, la consejera Conesa ha insistido en que en la Región “ya podemos hablar de desestacionalización” del turismo. Ha subrayado que, si bien la Semana Santa sigue siendo un gran reclamo, los buenos augurios se confirman tanto por los datos proporcionados por el sector como por las reservas de última hora que se esperan.
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