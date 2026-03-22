Los regantes de Lorca deciden su futuro hídrico este domingo

La Comunidad de Regantes de Lorca celebra este domingo, 22 de marzo, su Junta General Ordinaria. La cita tendrá lugar en los Salones El Faroli, con una primera convocatoria a las 11:00 de la mañana y una segunda prevista para las 11:30. Al acto acudirán tanto el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, como la Consejera de Agua, Ganadería, Agricultura y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira

Cuentas y gestión del ejercicio

En el orden del día figura la validación de la gestión del pasado ejercicio mediante la aprobación de la memoria de actividades y las cuentas de 2025, respaldadas por el informe de auditoría. Además, se somete a votación el presupuesto de ingresos y gastos para 2026, fundamental para el funcionamiento de la entidad.

Nuevas infraestructuras hídricas

En el apartado de inversiones, se abordan puntos clave para el futuro hídrico de la zona, como el proyecto y financiación del embalse de La Galera, la construcción de muros en el Brazal del Matapollo y la nueva red de distribución en el paraje Turbinto-Venta Ceferino.

La sesión también incluye en su orden del día los cambios en las concesiones de uso ganadero y el nombramiento de la nueva Secretaria de la Comunidad.