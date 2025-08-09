Puerto Lumbreras dispone a los bañistas de una servicio de biblioteca en las piscinas municipales
El servicio de Bibliopiscina está siendo muy demandado por los bañistas de Puerto Lumbreras
En verano se lee más. En España se suele leer más durante los meses de julio y agosto, y hay varios factores que lo explican
Según los últimos estudios del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España:
El 64–70 % de los lectores habituales afirma que lee más en verano, ya que hay un aumento del tiempo libre por las vacaciones, una menor carga laboral y escolar, lo que facilita dedicar más tiempo a la lectura.
Muchos lectores aprovechan las vacaciones para recuperar libros pendientes o leer por placer sin la presión del día a dia
Los libros favoritos para estos días son novelas de ficción, sagas y literatura romántica, siendo la sección de cómics la más demandada para los pequeños de la casa. Los libros de autoayuda y desarrollo personal también están ganando terreno en estos tiempos
Cualquier lugar es bueno, la playa, avión , terraza, una plaza, en cas.. y en la piscina también, es un buen lugar, gracias a iniciativas como las bibliotecas de verano.
Una de esas bibliopiscinas está en Puerto Lumbreras, y ha sido todo un éxito en el mes de julio y todo apunta a que va a seguir siendo uno de los servicios demandados por los bañistas en agosto
El carrito contiene libros para todas las edades y de todos los géneros literarios para hacer disfrutar a los bañistas de una amplia selección de ejemplares
Este servicio es habitual y ofrecido por la Red de Bibliotecas de Puerto Lumbreras con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, una divertida actividad que podemos aprovechar para realizar entre baño y baño.
“La duración del préstamo puede ser tanto para la estancia de esa jornada de piscina, o bien pueden llevárselo a casa para devolverlo en el plazo de 15 días" apuntaba la edil de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro.