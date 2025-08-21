El PSOE de Lorca pide al equipo de gobierno el desbroce de carreteras en pedanías
El concejal socialista, Juan Carlos Segura, indica que muchos caminos y carreteras "están sin limpiar, cubiertos de maleza y pone en riesgo a los vecinos del municipio"
Lorca - Publicado el
1 min lectura
El concejal socialista Juan Carlos Segura ha indicado que “En un contexto nacional marcado por los graves incendios que asolan buena parte del país, resulta inadmisible que el alcalde Fulgencio Gil y el concejal de pedanías, Ángel Meca, mantengan los márgenes y carreteras del municipio cubiertos de maleza, sin acometer las labores de desbroce necesarias para prevenir tragedias”
Los socialistas han advertido en repetidas ocasiones del peligro que implica la falta de desbroce en caminos y carreteras de las pedanías, y exigen una respuesta efectiva.
Escucha en directo
COPE LORCA
“Sería absurdo afirmar que Sánchez es culpable las hectáreas calcinadas. Ahora bien, de tocar la lira mientras se quemaba el monte, sí es culpable"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h