Lorca - Águilas
El PSOE de Lorca pide al equipo de gobierno el desbroce de carreteras en pedanías

El concejal socialista, Juan Carlos Segura, indica que muchos caminos y carreteras "están sin limpiar, cubiertos de maleza y pone en riesgo a los vecinos del municipio"

Imagen del estado de una de las carreteras de las pedanías de Lorca
José Ángel Ayala

Juan Carlos Segura, concejal del PSOE en Lorca

José Ángel Ayala

El concejal socialista Juan Carlos Segura ha indicado que  “En un contexto nacional marcado por los graves incendios que asolan buena parte del país, resulta inadmisible que el alcalde Fulgencio Gil y el concejal de pedanías, Ángel Meca, mantengan los márgenes y carreteras del municipio cubiertos de maleza, sin acometer las labores de desbroce necesarias para prevenir tragedias” 

Los socialistas han advertido en repetidas ocasiones del peligro que implica la falta de desbroce en caminos y carreteras de las pedanías, y exigen una  respuesta efectiva.  

