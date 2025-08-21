El PSOE de Lorca pide al equipo de gobierno el desbroce de carreteras en pedanías

El concejal socialista Juan Carlos Segura ha indicado que “En un contexto nacional marcado por los graves incendios que asolan buena parte del país, resulta inadmisible que el alcalde Fulgencio Gil y el concejal de pedanías, Ángel Meca, mantengan los márgenes y carreteras del municipio cubiertos de maleza, sin acometer las labores de desbroce necesarias para prevenir tragedias”

Los socialistas han advertido en repetidas ocasiones del peligro que implica la falta de desbroce en caminos y carreteras de las pedanías, y exigen una respuesta efectiva.