El PSOE de Lorca denuncia el estado de suciedad y abandono que existe en la Barriada de Los Ángeles.

José Luis Ruiz Guillén habla de "preocupante" el estado de insalubridad que viven los vecinos y vecinas del barrio de Los Ángeles, concretamente en el parque de dicho barrio. Según Ruiz, la dejadez en la limpieza y el mantenimiento de las calles y espacios públicos ha alcanzado niveles "bochornosos", generando un amplio malestar entre los residentes de la zona.

El concejal ha hecho hincapié en la necesidad de una intervención urgente para mejorar las condiciones de higiene en su principal parque, ya que acumula una gran cantidad de botellas de vidrio y otros residuos, así como restos orgánicos de diversos animales, lo que hace que se haga insoportable disfrutar de estas instalaciones públicas.

Ruiz Guillén ha catalogado de "inaceptable el nivel de dejadez que está demostrando el equipo de gobierno.

Desde el equipo de gobierno aseguran que este tipo de intervenciones no corresponden a LIMUSA sino a Parques y Jardines; destacando que se trata de actuaciones incívicas que afectan a todos y que se están sancionando.

El ayuntamiento además asegura que en esa pista se han realizado reparaciones de vallas, pintado y adecentamiento de toda la pista deportiva; cambiar: tableros, redes, porterías,, incluyendo elementos de alrededor.