El PSOE de Lorca denuncia falta de limpieza en la ciudad y pedanías

El PSOE en Lorca ha vuelto a incidir en la falta de limpieza que aseguran sufre Lorca y sus pedanías. El Concejal socialista Juan Carlos Segura ha señalado que el equipo de gobierno encadena una serie de negligencias que impiden garantizar un servicio de limpieza municipal digno y asegura que son los ciudadanos los que sufren la falta de compromiso y respeto por parte de PP y VOX

Los socialistas exigen que se actúe y se cumpla con el mantenimiento de la ciudad

El edil de Limusa del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha respondido a estas declaraciones mostrando su malestar "ante el afán continuo del PSOE en trasladar a los medios la imagen de una ciudad sucia de manera generalizada, atendiendo a un foco específico y concreto del que no ha llegado a Limusa ninguna petición específica"

Bayonas, ha pedido al PSOE que "deje encarecidamente de apuntar directamente a los trabajadores, como si no estuviesen realizando su trabajo. Cuando ellos gobernaban una incidencia era consecuencia del poco civismo de la sociedad lorquina, y ahora es culpa de la empresa, de los trabajadores o mía, personal. La acusación es muy grave "