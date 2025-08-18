El PSOE de Lorca denuncia el estado de abandono del Parque de la Estación de Almendricos

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Carlos Segura, ha denunciado la falta de atención que sufren las pedanías del municipio durante el verano, poniendo como ejemplo el estado del Parque de la Estación en Almendricos, que según los socialistas atraviesa un notable abandono en plena ola de calor.

Juan Carlos Segura indica que existe una "desigualdad en el mantenimiento de los espacios verdes, lo que supone un agravio para los vecinos de estas zonas."

Ha recordado que las "temperaturas extremas que se están registrando este verano hacen aún más necesario garantizar la conservación adecuada de los espacios ajardinados."

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha exigido al alcalde, Fulgencio Gil, que adopte medidas urgentes para asegurar un mantenimiento equitativo de todas las zonas verdes de Lorca, prestando especial atención a las pedanías.

Ayuntamiento de Lorca Jardines de Almendricos la semana pasada

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lorca, han catalogado de sorpresa la denuncia del PSOE.

Desde el consistorio aseguran que "no hay pedanías de primera ni de segunda, ni mucho menos; y no por estar en época estival se dejan de atender; es más, desde la Concejalía de Parques y Jardines se tiene en cuenta que muchas de ellas celebran sus fiestas patronales y se coordina con otras concejalías para trabajar de manera conjunta y que esté todo listo de cara a cada una de las celebraciones, reforzando las asistencias en verano por parte del Ayuntamiento”.