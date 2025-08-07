El PSOE Lorca asegura que el Ayuntamiento recibirá más de tres millones de euros que el año anterior por la Participación en los Ingresos del Estado

Isidro Abellán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca ha asegurado que el consistorio recibirá en 2025 un total de 28.529.372 euros del Gobierno de España en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE), lo que supone un incremento del 13,16% respecto al ejercicio anterior.

La cuantía anunciada por el Ministerio de Hacienda corresponde a las entregas a cuenta del Fondo Complementario de Financiación y a la cesión de impuestos estatales, previstas para los municipios con más de 75.000 habitantes.

El concejal socialista ha recordado que esta previsión de ingresos no estaba contemplada en el presupuesto municipal aprobado por el equipo de gobierno, lo que permite abordar inversiones adicionales sin necesidad de recurrir a endeudamiento.

El concejal socialista ha invitado al alcalde de Lorca a que utilice ese "dinero extra" para "cumplir todas las promesas electorales que prometió en campaña electoral como la bajada de IBI o la mejora de la limpieza y seguridad del municipio"

Belén Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca ha respondido alegando que resulta "extraño que el PSOE celebre esta noticia".

La edil asegura que ese dinero "llega tarde, de hecho no ha llegado aún al Ayuntamiento, que ha tenido que asumir más de dos millones de euros por los daños ocasionados por la DANA que afecto el municipio en primavera y que el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha ingresado al consistorio"

También asegura que el gobierno no ha afrontado la reforma de financiación de los Ayuntamiento y que el Gobierno de España aún no "ha ingresado al Ayuntamiento de Lorca, los casi 2 millones de euros que debe de las entregas a cuenta"