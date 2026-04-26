Giro en el robo del Tesoro de Villanueva: el padre de la vigilante de seguridad da una nueva versión que contradice la versión oficial

El robo de las 149 monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha dado un giro. El padre de la vigilante de seguridad que se encontraba de servicio durante el asalto ha desmentido la versión oficial y ha ofrecido en COPE un relato de los hechos que contradice la información proporcionada por las autoridades.

Según la versión inicial, los ladrones forzaron una reja trasera y rompieron la vitrina, pero cuando la Policía Nacional llegó al lugar tras el aviso de las 6:00 horas, los autores ya habían huido. Sin embargo, el padre de la trabajadora lo niega rotundamente: "No ha sido así. Cuando la policía ha llegado, ha tardado más de una hora en poder acceder al museo".

La versión del padre de la vigilante

El hombre relata que su hija lo llamó a las 5:45 de la mañana, "acojonada", para avisarle de que los ladrones "estaban dentro". Según su testimonio, la tardanza de los agentes se debió a que no tenían la llave de la puerta que da acceso a la alcazaba. "He sido yo el que me he colado por debajo de la reja para poder auxiliar a mi hija", afirma indignado.

Museo Arqueológico de Badajoz

Cuando la policía ha llegado, ha tardado más de una hora en poder acceder al museo"

El padre de la vigilante detalla que los asaltantes "se han metido con una escalera por detrás, han reventado una ventana y han ido a la vitrina". La huida, según su versión, se produjo "por detrás con motos por la puerta del alpendil, y nadie ha hecho nada".

Una trabajadora en estado de shock

El familiar ha denunciado también la situación en la que se encuentra su hija, que está en casa "con una ansiedad y con un ataque de estrés postraumático, medicada". Además, ha criticado que "le están diciendo que se tiene que incorporar a trabajar", una situación que califica de insostenible.