La plataforma ciudadana "El Rincón sin biogás" de Lorca, se niega a la instalación de una macroplanta en pedanías altas

La plataforma ciudadana "El Rincón sin biogás" formada por vecinos de Rincón de los Carranzas, Zarcilla de Ramos, Avilés, La Parroquía y otras pedanías altas han comenzado acciones de movilización en contra de la posible instalación de una macroplanta de biogás que se ubicaría cerca de estos núcleos rurales.

La portavoz de la plataforma y presidenta de la AA. VV. del Rincón de los Carranzas, Ana Fernández, ha mostrado el malestar de los vecinos a través de un comunicado donde se oponen a la construcción de este " proyecto de macroplanta de biogás industrial, alimentada por miles de toneladas de purines, que amenaza con instalarse en nuestro hogar. "

Aseguran que bajo una "engañosa bandera de energía verde, esconde una grave hipoteca para el futuro de este entorno rural" y que generaría "malos olores, un riesgo inasumible de contaminación, pondría en peligro los acuíferos y calidad del agua y provocaría un tráfico intenso en las carreteras y deterioro de las mismas"

En el comunicado, también aseguran que este modelo de economía, " devalúa nuestras casas y nuestras tierras, castiga al turismo rural y a la agricultura tradicional a cambio de unos pocos puestos de trabajo precarios."

Desde la plataforma exigen la "paralización inmediata y definitiva de los trámites administrativos relacionados con la licencia y construcción de esta planta, la apertura de un proceso de diálogo público y el compromiso firme de las administraciones para proteger la salud de los vecinos y el patrimonio del entorno natural".

Sobre este asunto, Rosa Medina, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lorca y portavoz del PP ha asegurado que "como ha indicado en varias ocasiones el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, a la hora de conceder cualquier tipo de licencia, no se aceptarán si no cuenta con el consenso de todos los vecinos y no ponga en tensión a los habitantes de cualquier zona. Se estudiarán todos los casos"