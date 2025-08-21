Las obras del nuevo bulevar del Barrio de San Cristóbal en Lorca, arrancarán en octubre
El Gobierno local invertirá 152.000 euros en la remodelación del Barrio de San Cristóbal con la construcción, a partir de octubre de este bulevar sobre 650 metros cuadrados que está previsto que finalice en cuatro meses
El alcalde de Lorca Fulgencio Gil, ha anunciado la renovación de espacios y mejora de infraestructuras en la plaza de La Hortaliza que se encuentra entre la calle Portijico, Presbítero José Macho y el atrio de la iglesia de San Cristóbal.
La intervención permitirá crear un nuevo bulevar, sobre una superficie aproximada de 650 m².
Se realizará la demolición de la antigua plaza abastos y todos los pavimentos, hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de la calle Presbítero José Macho y Portijico, dejando todo en plataforma única para mejorar la accesibilidad.
Contará con arbolado, jardineras, luminarias tipo led, papeleras, bolardos y demás mobiliario urbano, potenciando la conectividad, la oxigenación de la zona y su atractivo
Las zonas de tráfico rodado el pavimento se realizará con aglomerado impreso, igual a las que se están realizando en los espacios de Zona de Bajas Emisiones y donde la prioridad peatonal será la protagonista.
En la zona de la plaza el pavimento será de piedra natural con adoquín de granito de 4 cm. combinado en varios formatos y colores: gris, negro y rosa porriño, con tonos similares a las calles aledañas. Se realizarán 3 jardineras de hormigón visto y 5 maceteros móviles que se vestirán de distinto arbolado, plantas tapizantes y flores de temporada.
También se renovará el alumbrado público con la colocación de 7 luminarias tipo led, similares a las existentes en la calle Eulogio Periago y Plaza Santísimo Cristo de la Sangre.
El proyecto se encuentra ahora mismo en fase de licitación, previendo el inicio de la obra en la primera semana del octubre, y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. El coste de ejecución es de 152.286 euros, que serán financiadas por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca