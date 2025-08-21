Las obras del nuevo bulevar del Barrio de San Cristóbal en Lorca, arrancarán en octubre

El alcalde de Lorca Fulgencio Gil, ha anunciado la renovación de espacios y mejora de infraestructuras en la plaza de La Hortaliza que se encuentra entre la calle Portijico, Presbítero José Macho y el atrio de la iglesia de San Cristóbal.

La intervención permitirá crear un nuevo bulevar, sobre una superficie aproximada de 650 m².

Se realizará la demolición de la antigua plaza abastos y todos los pavimentos, hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de la calle Presbítero José Macho y Portijico, dejando todo en plataforma única para mejorar la accesibilidad.

Contará con arbolado, jardineras, luminarias tipo led, papeleras, bolardos y demás mobiliario urbano, potenciando la conectividad, la oxigenación de la zona y su atractivo

Las zonas de tráfico rodado el pavimento se realizará con aglomerado impreso, igual a las que se están realizando en los espacios de Zona de Bajas Emisiones y donde la prioridad peatonal será la protagonista.

En la zona de la plaza el pavimento será de piedra natural con adoquín de granito de 4 cm. combinado en varios formatos y colores: gris, negro y rosa porriño, con tonos similares a las calles aledañas. Se realizarán 3 jardineras de hormigón visto y 5 maceteros móviles que se vestirán de distinto arbolado, plantas tapizantes y flores de temporada.

También se renovará el alumbrado público con la colocación de 7 luminarias tipo led, similares a las existentes en la calle Eulogio Periago y Plaza Santísimo Cristo de la Sangre.

El proyecto se encuentra ahora mismo en fase de licitación, previendo el inicio de la obra en la primera semana del octubre, y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. El coste de ejecución es de 152.286 euros, que serán financiadas por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca