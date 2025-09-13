Un muerto y dos heridos en un atropello en el centro de Lorca

Un operario de la empresa Aguas de Lorca ha muerto este sábado al ser arrollado por un coche en el centro de la ciudad mientras trabajaba junto a una boca de alcantarilla con dos compañeros, que han resultado heridos en el accidente.

El 112 ha informado de que las víctimas son varones con edades de 50,58 y 59 años.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las diez de la mañana en la calle Santa Paula, en pleno centro de la ciudad, cuando el conductor, que circulaba a gran velocidad, se ha salido de la vía y ha embestido a los operarios, según ha confirmado a COPE el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas.

El conductor ha perdido el control y también ha embestido al coche que llevaba delante, sin causar heridos entre sus ocupantes.

Los operarios han sido evacuados en ambulancia al hospital y uno de ellos ha muerto minutos después.

El conductor, al que se le han practicado las pruebas de alcoholemia, ha sido detenido por la Policía Local.

La calle ha permanecido cortada durante hora y media.