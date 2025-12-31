COPE
Apuñalan a un hombre de 65 años en la puerta de su casa en El Estrecho de San Ginés de Cartagena

La víctima fue atacada este martes a plena luz del día y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario por las heridas sufridas

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

Un hombre de 65 años ha sido hospitalizado este miércoles tras ser agredido con un arma blanca en la puerta de su casa en Cartagena. Los hechos han tenido lugar a las 16:12 horas de este martes en la calle San Pedro, en la diputación de El Estrecho de San Ginés, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Aviso a Emergencias y huida

Varios testigos han sido los que han dado la voz de alarma a los servicios de emergencias. Según su relato, los agresores han huído del lugar tras el ataque, dejando a la víctima consciente pero sangrando abundantemente.

El hombre presentaba heridas en la espalda, la cabeza y un brazo. Una ambulancia con personal sanitario se ha desplazado hasta el lugar para atender al herido, que posteriormente ha sido trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena para ser tratado de sus lesiones.

