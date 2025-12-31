Laura, vecina de Lena, vio como la conductora de Llanes se estrelló en la A-8 contra el autobús en el que viajaba su hija: “Fue un susto tremendo”

Todavía sigue el susto en el cuerpo después del accidente en la autovía del Cantábrico provocado por el impacto del coche de una mujer que condujo en dirección contraria hasta que chocó contra un autocar que venía en buena dirección. La conductora del coche, una mujer de 76 años, acabó fallecida y los integrantes del autobús ilesos, aunque con un susto tremendo. En el autocar venía cerca de medio centenar de jóvenes, del colegio Sagrada Familia - El Pilar de Pola de Lena, que iban rumbo a sus casas tras una competición deportiva en Cantabria. Y justo delante del autobús circulaban varios vehículos en los que viajaban padres de los chavales. En uno de ellos, iba Laura junto a su marido. También se cruzaron con el coche que iba en dirección contraria, como explica en COPE Asturias: "Lo vivimos en primera persona".

"Lo vivimos en primera persona", asegura Laura. Tres familias que también regresaban a casa acababan de adelantar al autobús y, tras incorporarse de nuevo al carril derecho, vieron venir al vehículo que circulaba en dirección contraria conducido por la mujer fallecida. En ese preciso momento, justamente Laura iba hablando por teléfono con su hija. "Le avisamos, le dijimos que un coche iba en dirección contraria y ella ya empezó a gritar y ya luego estaban todos gritando". En plena conversación se produjo el golpe: "Nos dijo por teléfono 'mamá, mamá, chocó con nosotros'".

Vieron el impacto por los espejos y fue el momento en el que su marido detuvo el coche. Rápidamente recorrió 100 metros marcha atrás por el arcén la autovía y fueron los primeros en llegar al autobús. Su marido fue el primero en subir y ya en ese momento el chófer estaba llamando a Emergencias: "Tuvo una templanza y un saber estar espectacular. Fue un ángel para todos, salvó el autobús", ha afirmado. El grupo de padres de los jóvenes del autobús quieren dejar constancia del buen hacer del conductor del autobús.

También ha relatado cómo otro padre que viajaba con ellos, de profesión sanitario, rápidamente fue a socorrer a la conductora del turismo. Según su testimonio, el coche no iba "haciendo eses como se lee en algunos medios" ni a mucha velocidad: "Lo vimos bien e iba recto y no a mucha velocidad"

Después del accidente, se repartió comida y bebida a los jóvenes, que aguardaron hasta la llegada de otro autobús que les llevara a casa. Los padres presentes y la Guardia Civil colaboraron en el traslado de las maletas. Finalmente, Laura ha querido dar "las gracias por todas esas personas que estaban en el autobús, que ayudaron a nuestros hijos y nuestras hijas, y por el apoyo recibido".