María del Carmen Moreno, anuncia su renuncia a la alcaldía de Águilas

Maria del Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas a anunciado su renuncia a la alcaldía de Águilas en una rueda de prensa que se ha celebrado esta misma mañana.

Tras 24 años dedicados a la vida pública y a la política, diez de ellos como regidora de Águilas, la todavía alcaldesa, Mari Carmen Moreno, anunciaba su renuncia con la que- aseguraba- pone “punto y final” a su vida en la política activa tras una “profunda y meditada reflexión y tras una difícil decisión únicamente por motivos personales"

Moreno, hizo historia al convertirse en 2015 en la primera mujer alcaldesa de Águilas, liderando el municipio tras 16 años de gobiernos del PP. Su victoria fue una de las más ajustadas en la historia reciente del municipio, y desde entonces ha renovado su mandato con éxito en 2019 y 2023

Es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia y funcionaria interina de Educación desde 2010. Inició su carrera política como diputada en la Asamblea Regional en 2003 y ha sido concejala en el Ayuntamiento desde 2007.

Algunos de los proyectos que ha liderado en la ciudad han sido la peatonalización de calles como Conde de Aranda, rehabilitación del Hornillo y la apertura de nuevos centros como dinamizadores sociales

Impulsó el turismo y posicionó a Águilas desde el punto de vista gastronómico. Su gestión financiera siempre le permitió cerrar el presupuesto de 2024 con casi 9 millones de euros de remanente y deuda cero.

Durante su encuentro con los medios ha tenido palabras de agradecimiento para su familia junto a la que- ha matizado- “es el momento de iniciar una nueva vida, incorporándome en mi puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un instituto de la Región.

Moreno ha asegurado con rotundidad que su marcha no significa el final “del proyecto que comenzamos hace más de diez años; ese proyecto continúa con la misma fuerza e ilusión pero con otro capitán al timón”.

Cristóbal Casado, teniente de alcalde, tomará el relevo de María del Carmen Moreno.