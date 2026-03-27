Navarra celebra el Día Mundial del Teatro poniendo en valor su rica tradición escénica

Hoy, viernes 27 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Teatro, una jornada dedicada a reconocer el valor de las artes escénicas como motor cultural, social y creativo. Navarra se suma a esta celebración destacando la fortaleza de su tejido teatral, con una amplia red de espacios y una historia profundamente ligada a los escenarios.

La Comunidad Foral cuenta con una destacada infraestructura cultural: la Red de Teatros de Navarra agrupa 35 espacios escénicos distribuidos por todo el territorio. A ello se suman referentes como el Teatro Gayarre de Pamplona, el Teatro Gaztambide de Tudela o la Escuela Navarra de Teatro, que contribuyen tanto a la exhibición como a la formación y promoción de las artes escénicas.

El Teatro Gayarre es, sin duda, el escenario principal y uno de los símbolos culturales de Navarra. Su historia se remonta a 1841, cuando fue inaugurado como Teatro Principal en la Plaza del Castillo (entonces Plaza de la Constitución), junto al Palacio de Navarra y el antiguo Crédito Navarro. Aquel primer edificio, diseñado por Pedro Manuel Ugartemendia con fachada de José de Nagusia, sustituyó al antiguo Patio y Casa de las Comedias, en funcionamiento desde 1608.

Noventa años después, en 1931, el teatro original fue demolido para facilitar el crecimiento urbanístico de Pamplona. Sin embargo, su esencia se mantuvo: la fachada fue trasladada piedra a piedra hasta su actual ubicación en la avenida Carlos III. El nuevo edificio, obra de los hermanos José y Javier Yárnoz Larrosa, ganadores del concurso municipal de 1929, abrió sus puertas el 3 de mayo de 1932.

Desde entonces, el Teatro Gayarre ha sido escenario de grandes producciones y eventos de prestigio, como los Premios Max de las Artes Escénicas, consolidándose como un referente cultural.

En un día como hoy, el teatro vuelve a ocupar el centro de la escena. Por eso, a partir de las 12:20 del mediodía, se abre un espacio para hablar de su historia, su presente y su futuro, celebrando todo lo que el teatro aporta a la sociedad.

La Biblioteca de Navarra acogerá el encuentro “La comunidad del libro”, una propuesta del Festival Litercrearte Jaialdia en colaboración con el Servicio de Bibliotecas de Gobierno de Navarra, que pone en diálogo literatura y teatro. En concreto, la propuesta reunirá a las autoras Begoña Pro y Maite Sota y a los dramaturgos Asier Andueza y Ana Maestrojuán, y tiene el objetivo de visibilizar y compartir el proceso creativo que une a la comunidad lectora, a escritoras y a dramaturgos.