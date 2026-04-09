Lorca transformará su histórica cárcel del siglo XVIII en la nueva Escuela Oficial de Idiomas

Fachada de la Cárcel de Lorca, que será rehabilitada y convertida en sede de la Escuela de Idiomas

La Junta de Gobierno del ayuntamiento de Lorca tiene previsto aprobar este viernes la licitación para rehabilitar el edificio histórico de la cárcel, que data del siglo XVIII. Según ha confirmado la concejala portavoz, Rosa Medina, el objetivo es convertir el inmueble en la futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas.

Un proyecto financiado por Europa

Los trabajos contarán con un presupuesto de unos dos millones de euros financiados con fondos europeos y deben estar finalizados antes de que termine 2027. Con esta actuación se busca dar un nuevo uso al viejo depósito carcelario, que permanece cerrado desde el año 2011.

El edificio, construido sobre la muralla de Lorca, conserva en su sótano restos de la cortina 25 y la torre 22. La rehabilitación contempla la instalación de un ascensor para hacerlo accesible y la creación de entradas que faciliten la movilidad en su entorno.

Falta la fiscalización del expediente para poder llevarlo a la junta de gobierno"" Rosa Medina Concejala de Desarrollo Local

Espacios modernos y multifuncionales

Una vez rehabilitado, el edificio albergará aulas que podrán destinarse a talleres y actividades culturales, así como despachos y salas de reuniones. Además, incluirá una cafetería sin cocina para dar servicio a estudiantes y personal, y contará con espacios multifuncionales para eventos culturales y sociales.

La concejala portavoz ha detallado los últimos pasos administrativos, explicando que solo "falta la fiscalización del expediente para poder llevarlo a la junta de gobierno", un trámite que se espera completar para la reunión de "este próximo viernes".