Lorca recuerda a las víctimas del terrorismo en el aniversario del 11-M con un minuto de silencio

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha presidido este miércoles el minuto de silencio convocado en la Plaza del Caño con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Con este acto, la ciudad se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para rendir homenaje a los afectados por la violencia terrorista y mostrar la solidaridad con sus familias.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Minuto de silencio de Lorca

Este homenaje institucional coincide con el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el mayor ataque terrorista perpetrado en España y Europa. En aquella masacre, 192 personas perdieron la vida y cerca de 2.000 resultaron heridas, convirtiendo esta fecha en una jornada para la memoria y el recuerdo.

Compromiso frente a la barbarie

Durante el acto, que ha contado con la participación de miembros de la Corporación municipal, colectivos y vecinos, Fulgencio Gil ha subrayado la importancia de no olvidar. “Cada 11 de marzo recordamos a quienes perdieron la vida a causa del terrorismo y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias”, ha señalado.

Este minuto de silencio es un gesto sencillo, pero profundamente significativo" FULGENCIO GIL Alcalde de Lorca

El alcalde también ha afirmado que “los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron el terrorismo”. Ha añadido que “este minuto de silencio es un gesto sencillo, pero profundamente significativo, que nos permite mantener viva la memoria de quienes sufrieron la barbarie terrorista y reafirmar la defensa de los valores de libertad, convivencia y democracia frente a cualquier forma de violencia”.

El acto en Lorca se ha celebrado de forma simultánea a otras concentraciones en instituciones locales de toda España, como parte de un homenaje colectivo para no olvidar a las víctimas de esta lacra.