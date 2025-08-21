Lorca pone en valor la Casa de San Julián

Situada en el limite de las pedanias de Tercia y La Hoya, es un ejemplo casi único en Lorca de “hacienda” propia del siglo XIX, tiene una superficie de parcela de 147.788m2, tres plantas, terraza, jardin y cuenta con la ermita San Julián, además de bodega, almazara, patio y casa de labradores.

Todas las dependencias están perfectamente cuidadas y a petición del propietario se quiere poner en valor para ser un referente cultural, turístico y de restauración

Para ello, a través de un plan especial se va a atender las modificaciones para que pueda destinarse a otros usos aparte del residencial, respetando siempre su entorno y características

María Hernández, es la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca e informaba que “a pesar del paso de los años y de los seísmos que ha vivido nuestro municipio, el edificio sigue manteniendo su estructura y su entorno, la esencia de los siglos pasados. Es por ello que, desde la Concejalía de Urbanismo, y a iniciativa del propio propietario, se ha considerado oportuno revisar y ampliar los usos permitidos en las edificaciones que integran el conjunto de dicha localización y en el ámbito delimitado de modo que pueda ser un referente cultural, turístico y de restauración, ampliando con ello la oferta en nuestro municipio, lo que a su vez ayudaría a su adecuada conservación”.

Actualmente, el diferente tratamiento urbanístico del entorno está incluido en dos ámbitos urbanísticos distintos, en concreto los denominados SUZNS 5-R y SUZE HUERTA; y, en cuanto a su limitación de usos, sólo está permitido el uso residencial, lo que limita considerablemente las posibilidades turísticas y de puesta en valor del recinto.

Es por ello, que “a través de este Plan Especial se proponen una serie de soluciones y que de modo sintético atienden a la Casa San Julián como un conjunto que incluye las edificaciones y el jardín. En la ordenación propuesta se tendrán en cuenta las necesidades derivadas de los nuevos usos planteados que serán plenamente compatibles con la conservación de las edificaciones y el jardín, propiamente, permitiendo al mismo tiempo su puesta en valor”.