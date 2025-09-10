COPE
Lorca moderniza su flota de camiones de la basura con nuevos vehículos valorados en 3,2 millones de euros

La empresa municipal Limusa presenta tres nuevos vehículos recolectores que se suman a los tres que ya incorporó en julio al servicio de recogida de residuos 

Los tres nuevos camiones de recogida de residuos urbanos, en su presentación en la plaza de España
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

La empresa municipal de limpieza de Lorca, Limusa, ha incorporado en apenas dos meses seis nuevos vehículos recolectores a su flota con una inversión superior a los 3,2 millones de euros. 

Los tres últimos han sido presentados este miércoles por el alcalde, Fulgencio Gil, que ha explicado que se trata de tres  vehículos de carga trasera con capacidades de carga de 24 y 30 metros cúbicos. 

Han costado 1, 6 millones de euros y se suman a los tres de menor tamaño que la compañía adquirió y puso en servicio hace mes y medio. 

A los seis nuevos vehículos se añadirá  otro eléctrico en los próximos meses que estará dedicado a la recogida de biorresiduos y con eso la flota quedará renovada hasta 2030.

En el plano operativo, los nuevos vehículos presentados hoy se destinarán a realizar las rutas de recogida de las pedanías de Lorca y parte de la periferia urbana.

 

 

 

