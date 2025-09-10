Lorca moderniza su flota de camiones de la basura con nuevos vehículos valorados en 3,2 millones de euros

La empresa municipal de limpieza de Lorca, Limusa, ha incorporado en apenas dos meses seis nuevos vehículos recolectores a su flota con una inversión superior a los 3,2 millones de euros.

Los tres últimos han sido presentados este miércoles por el alcalde, Fulgencio Gil, que ha explicado que se trata de tres vehículos de carga trasera con capacidades de carga de 24 y 30 metros cúbicos.

Han costado 1, 6 millones de euros y se suman a los tres de menor tamaño que la compañía adquirió y puso en servicio hace mes y medio.

A los seis nuevos vehículos se añadirá otro eléctrico en los próximos meses que estará dedicado a la recogida de biorresiduos y con eso la flota quedará renovada hasta 2030.

En el plano operativo, los nuevos vehículos presentados hoy se destinarán a realizar las rutas de recogida de las pedanías de Lorca y parte de la periferia urbana.