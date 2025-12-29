Lorca despide el año con deporte, 'tardeo' y campanadas en la Plaza de España

Lorca ha preparado un completo programa de actividades para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026. Los planes para el 31 de diciembre incluyen una carrera matinal, el popular “tardeo” en bares y terrazas, y las tradicionales campanadas desde el reloj de la colegiata de San Patricio, que congregarán a miles de personas en la Plaza de España.

Deporte y solidaridad por la mañana

La jornada comenzará con la duodécima edición de la carrera San Silvestre, que espera reunir a unos 1.400 corredores. La prueba recorrerá el casco urbano con un fin solidario, ya que la recaudación de las inscripciones se destinará a la asociación Apat, que agrupa a padres con hijos en terapia de atención temprana.

El 'tardeo' da paso a la Nochevieja

Por la tarde, la “tardevieja” se extenderá por los bares y terrazas del centro y el casco histórico, con algunas calles cortadas al tráfico para facilitar la celebración. La asociación de hosteleros, Hostelor, prevé que la jornada sea multitudinaria, siguiendo el éxito de la “tardebuena” del día 24, que dejó, en palabras de la concejala de Festejos, María Huertas García, "ríos de gente pasándolo bien".

La Plaza de España será el epicentro de la fiesta, donde una carpa transparente acogerá a las 18:00 horas la actuación del grupo Los Ratones. Tras las campanadas, con el reparto de 2.000 paquetes de uvas de la suerte, la orquesta Kacike amenizará la entrada del nuevo año.

Desde el consistorio aseguran que "todo está preparado, para poder dar la bienvenida al 2026 y despedir el 2025 como merece, que es con buena música, con buenos amigos, con nuestra familia, aquí en la Plaza de España". La concejala también ha destacado el éxito de la "tardebuena", que se ha consolidado como "un referente en la comarca".

Cotillones para recibir el año nuevo

Como es habitual, la noche continuará con cotillones y fiestas privadas de fin de año en hoteles, restaurantes, salones de celebraciones y locales de ocio nocturno. Además, el recinto ferial Ifelor acogerá una macrofiesta de Nochevieja para miles de personas.