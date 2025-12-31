Lorca se blinda en Nochevieja con un dispositivo especial de seguridad y limpieza

El Ayuntamiento de Lorca ha preparado un dispositivo especial de Nochevieja que abarca tanto la seguridad como la limpieza para gestionar la gran afluencia de personas que se espera en el casco histórico. El concejal de Seguridad y Limusa, Juan Miguel Bayonas, ha destacado que "Lorca está viva, la gente tiene ganas de pasárselo bien, de disfrutar y de convivir en paz y con seguridad".

Vigilancia para prevenir robos

El operativo contempla una notable presencia policial en el centro, pero también mantiene el dispositivo de vigilancia en las pedanías para prevenir robos en viviendas mientras sus residentes se desplazan a otros lugares para celebrar la última noche del año. Bayonas ha subrayado la utilidad del uso de drones, que han sido " una pasada" y han colaborado incluso en operaciones de la Guardia Civil.

Según el concejal, estas acciones preventivas han provocado un descenso en las cifras de delincuencia. Ha contrastado estos datos con la legislatura anterior, cuando hubo "subidas históricas de hasta el 22 por 100 en la criminalidad".

Refuerzo de limpieza y civismo

El dispositivo también incluye un refuerzo para los trabajadores de Limusa, cuyo trabajo se ve incrementado por el mayor volumen de residuos generado en estas fechas y complicado por las inclemencias meteorológicas. Bayonas ha querido felicitar a toda la plantilla por su esfuerzo durante las celebraciones.

El concejal ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, pidiendo que se respeten los horarios y los contenedores para depositar la basura. Ha insistido en que, si un contenedor está lleno, los ciudadanos deben desplazarse "15, 20 o 30 metros como máximo" al siguiente en lugar de dejar los residuos en el suelo. "Limusa no ensucia, limusa limpia, los que ensuciamos somos los lorquinos", ha sentenciado.

Limusa no ensucia, limusa limpia, los que ensuciamos somos los lorquinos" JUAN MIGUEL BAYONAS Concejal de Seguridad y LIMUSA del Ayuntamiento de Lorca

Finalmente, Bayonas ha pedido "trabajar todos juntos y remar en positivo", criticando a quienes intentan proyectar una mala imagen de nuestra ciudad en materia de limpieza, a los que ha calificado como "los grinch de la Navidad".