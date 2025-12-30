Un tren de la Navidad recorre las pedanías de Lorca para recoger las cartas de los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han enviado a sus emisarios a Lorca para recoger las cartas de los más pequeños. Un tren de la Navidad recorrerá más de una veintena de pedanías del municipio durante los días 2, 3 y 4 de enero para que ningún niño se quede sin entregar sus peticiones y deseos.

Un maratón de ilusión por las pedanías

El vehículo, un trenecillo de Lorca Taller del Tiempo, viajará tanto por las pedanías altas como por las de la huerta, llegando a lugares como Almendricos o la zona de la costa. A bordo irá un paje real acompañado por un oso revisor, que se encargarán de completar este maratón de kilómetros para recoger la ilusión de los niños.

El tren realizará una parada en cada pedanía para que los niños puedan subir y dar una vuelta por la localidad junto al oso y al paje real. La comitiva estará en funcionamiento en horario de mañana y tarde para facilitar la recogida de las misivas.

Sus Majestades los Reyes Magos, vendrán el 5 de enero a ver a todos los niños de Lorca" MARIA DE LAS HUERTAS GARCÍA Concejala de Festejos del Ayuntamiento de Lorca

La llegada de los Reyes Magos

Esta iniciativa sirve como antesala a la gran llegada de Sus Majestades. Los propios emisarios reales han confirmado la visita: "vendrán el 5 de enero a ver a todos los niños de Lorca". Así, todo está preparado para que la magia de la Navidad llegue a cada rincón del municipio.