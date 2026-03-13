Lorca da voz a sus barrios para que los vecinos diseñen su futuro

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado el proceso de constitución del Grupo Impulsor Comunitario, el primer paso del proyecto 'Miradas de Barrio'. Esta iniciativa busca elaborar un Diagnóstico Local Participativo para identificar las necesidades, recursos y potencialidades de los barrios del municipio y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La iniciativa se desarrollará en los barrios de 'Parroquias Altas', 'San Mateo', 'Santiago', 'Óvalo', 'Alameda de Cervantes' y 'La Isla'. El proyecto se enmarca en el Programa FSE+ Región de Murcia 2021-2027, con el que se pretende impulsar políticas públicas basadas en la 'participación ciudadana' y la cooperación.

Una herramienta para construir comunidad

El alcalde de Lorca, 'Fulgencio Gil', ha destacado que el proyecto es un paso importante para la planificación social del municipio. “Con ‘Miradas de Barrio’ queremos 'escuchar a nuestros vecinos', conocer de primera mano las realidades de cada barrio y construir, entre todos, soluciones que mejoren la convivencia y la calidad de vida en el municipio”, ha señalado Gil.

El primer edil ha insistido en la importancia de la participación: “Queremos que las decisiones sobre los barrios de Lorca se construyan escuchando a quienes viven en ellos”. Además, ha subrayado que "'las políticas públicas son más eficaces' cuando se diseñan contando con la experiencia y la voz de quienes viven en los barrios".

Inversión y fases del proyecto

El programa cuenta con una 'inversión total de 81.990,67 euros'. La financiación proviene principalmente del 'Fondo Social Europeo Plus (FSE+)', con una aportación de 73.791,60 euros por parte de la Comunidad Autónoma, mientras que el 'Ayuntamiento de Lorca' contribuye con 8.199 euros.

La iniciativa contempla distintas fases que combinan análisis técnico, investigación social y participación. Se pondrán en marcha herramientas como 'talleres temáticos', grupos focales, cuestionarios y 'recorridos urbanos participativos' para recoger la visión de la ciudadanía. Además, se creará un 'mapa de recursos comunitarios' y una cartografía social del distrito.

Fulgencio Gil ha concluido afirmando su deseo de que el proceso sea “abierto, transparente y útil para el futuro de Lorca”. El objetivo, según el alcalde, es claro: “Los barrios tienen un 'enorme potencial social, asociativo y humano'; y nuestro objetivo es identificar esos recursos y ponerlos en valor para generar oportunidades de mejora desde el propio territorio”.