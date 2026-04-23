Lorca celebra el Día del Libro con una veintena de actividades por todo el municipio

El municipio de Lorca celebra el Día Internacional del Libro con una extensa programación cultural que incluye más de una veintena de actividades. Organizadas por la Red de Bibliotecas Municipales, las propuestas se extenderán hasta el 29 de abril y llegarán a distintos barrios y pedanías con el objetivo de acercar la lectura a vecinos de todas las edades. La edil de Educación, Rosa Mª Medina, ha destacado que la iniciativa refleja el "firme compromiso del Ayuntamiento de Lorca con la promoción de la lectura y el acceso a la cultura".

Según Medina, "el Día del Libro no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia". La concejalía ha diseñado un programa con actividades para todos los públicos, poniendo especial atención en los más jóvenes para que las bibliotecas sean espacios "vivos, cercanos y participativos".

Queremos que nuestras bibliotecas sean espacios vivos, cercanos y participativos" Rosa Medina Concejala de Educación

Una programación para todos

El núcleo principal de la programación tiene lugar en la Biblioteca Pilar Barnés y su entorno. Entre las actividades destacan la lectura pública de “Las aventuras de Pinocho”, en conmemoración de los 200 años del nacimiento de su autor, y de “Las aventuras de Tom Sawyer” por el 150 aniversario de su publicación. Además, se ha organizado un encuentro de cuentacuentos proinfancia con la colaboración de Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Convive CEPAIM, en el que participarán casi un centenar de niños.

La programación se extiende a otras diez bibliotecas del municipio, como las de La Paca, Almendricos, Purias, Zarzilla de Ramos, La Hoya y San José, entre otras. En estos centros se realizarán cuentacuentos, talleres, lecturas colectivas, yincanas literarias y exposiciones, llevando la cultura a todos los rincones de Lorca.

Récord de participación en el Concurso de Cuentos

Uno de los eventos más esperados es la entrega de premios de la 41 edición del Concurso Infantil de Cuentos “Concha Fernández-Luna”, que se celebrará el 24 de abril. Esta edición ha batido récords con 916 cuentos presentados por casi 1.200 alumnos de 12 centros escolares del municipio. Los galardones se repartirán en diferentes categorías que abarcan desde Educación Infantil hasta Primaria, además de un premio para Aulas Abiertas y reconocimientos especiales a las mejores ilustraciones.

Medina ha animado a todos los lorquinos a participar en una programación "pensada para disfrutar en familia y reforzar el hábito lector desde edades tempranas". La edil ha subrayado que desde el consistorio se sigue trabajando para que la lectura forme parte del día a día de los vecinos, ya que "leer abre puertas, estimula la imaginación y contribuye a formar ciudadanos críticos y libres".