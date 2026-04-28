'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: "A Borja Jiménez hay que darle las llaves del Sporting"

Con la temporada del Sporting prácticamente finalizada y el equipo instalado en la zona media de la tabla, el foco se traslada al futuro. En 'ElTertulión del Sporting' de Deportes COPE Asturias, varios analistas han puesto sobre la mesa el debate sobre la planificación de la próxima campaña, con la figura del entrenador, Borja Jiménez, y la dirección deportiva en el centro de la discusión.

El futuro de Borja Jiménez

La continuidad del técnico abulense genera un intenso debate. Mientras un sector defiende su labor y lo considera el entrenador adecuado para el futuro, otros como Gonzalo Llano expresan sus "dudas" y admiten que no les convence su estilo de juego. La discusión llega a su punto álgido al plantear si se le deben dar plenos poderes para planificar la plantilla, con afirmaciones tan contundentes como: "Con esta dirección deportiva me plantearía darle las llaves a Borja Jiménez".

LaLiga Borja Jiménez, en el banquillo de Ipurúa durante el Eibar-Sporting

Con esta dirección deportiva, me plantearía darle las llaves del Sporting a Borja Jiménez" Berna Alonso Contertulio

Una plantilla "mediocre" y sin fondo de armario

El análisis de la plantilla es unánime: es "muy mediocre" y carece de profundidad. La crítica más dura se dirige al banquillo, calificado como "de los tres peores de la categoría".

La gestión de la dirección deportiva queda en entredicho al comparar el tope salarial del Sporting (11,1 millones de euros) con el de equipos como el Burgos (8,5 millones), que pelean por el playoff con menos recursos. Esta diferencia evidencia, según los analistas, que con el presupuesto actual se "puede hacer una buena plantilla en Segunda División", señalando una mala gestión.

El controvertido peso de Mareo

Uno de los debates más espinosos se centra en la cantera. Se plantea que "la base que tiene el Sporting de jugadores de Mareo está bajando mucho el nivel medio de la plantilla". Se nombran hasta siete canteranos con minutos en el primer equipo que, según los tertulianos, no estarían dando el nivel exigido para un proyecto con aspiraciones de ascenso.

La conclusión es que, aunque se pueda mantener un bloque titular sólido, es imprescindible construir un fondo de armario competitivo. La clave, según los analistas, es fichar jugadores que le compitan el puesto a los titulares, una tarea compleja para un verano decisivo para el futuro del Real Sporting de Gijón.