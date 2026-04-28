Trasladan a la UCI de Navarra al niño de cinco años que se precipitó de un quinto piso en Nájera
El menor fue atendido en un primer momento en el Hospital San Pedro de Logroño mientras la Guardia Civil investiga las causas del suceso
Logroño - Publicado el
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Un niño de cinco años ha sido trasladado a la UCI Pediátrica del Hospital de Navarra después de caer desde un quinto piso este lunes en Nájera. El suceso ha tenido lugar en la calle Diego López de Haro de la localidad riojana, generando una gran conmoción.
Tras la caída, el menor fue trasladado en un primer momento al Hospital San Pedro de Logroño para recibir las primeras atenciones médicas. Mientras tanto, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
Al parecer, tal y como ha informado El Día de La Rioja, el pequeño impactó con medio cuerpo sobre la carretera y el otro sobre la acera. Un vecino fue quien llamó al 112 después de ver caer un abrigo, y posteriormente, al niño.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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