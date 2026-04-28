Un hombre sembró el pánico en Valencia: amenazas de muerte en plena calle con un cuchillo de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido en el barrio de San Marcelino a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. El individuo ha sembrado el pánico en la zona tras amenazar de muerte e intentar agredir con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas en la vía pública.

Ataque en plena calle

Los hechos ocurrieron sobre las 21:17 horas del pasado 21 de abril en las inmediaciones de la calle Salvador Perles. Según han manifestado las víctimas a los agentes, el detenido les amenazó de muerte y, en un momento dado, "llegó a intentar asestar una cuchillada en la zona abdominal".

te puede interesar La Policía Local pilla un conductor de autobús en Valencia que da positivo en cocaína antes de recoger a un grupo de turistas chinos

La pareja, que transitaba por la zona, ha podido esquivar el ataque, pero se encontraba en un evidente estado de nerviosismo. En sus declaraciones a la policía, han asegurado que "hemos temido por nuestra vida", reflejando el terror vivido durante el suceso.

La detención y las armas incautadas

A la llegada de la patrulla de la USAP de la Policía Local, alertada por la Sala 092, varios testigos han señalado al presunto agresor. El hombre, que presentaba las manos ensangrentadas, trataba de abandonar el lugar, pero fue interceptado por los agentes. Ante su negativa a detenerse, fue finalmente reducido y arrestado.

Durante la intervención, los agentes han localizado un cuchillo de 27,5 centímetros de hoja con restos de sangre, oculto bajo un vehículo. Además, en el registro se le ha intervenido un segundo cuchillo más pequeño, de unos 6 centímetros de hoja.

El arrestado ha sido trasladado a un centro médico y posteriormente a dependencias policiales, donde ha quedado a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.