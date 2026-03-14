real oviedo 1-0 Valencia CF
El Oviedo resurge ante el Valencia y vuelve a creer en la salvación (1-0)
Un gol de Costas devuelve al equipo a la senda del triunfo y deja a los carbayones a cinco puntos de la permanencia antes de visitar al Levante
Asturias - Publicado el
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El Oviedo tenía en su mano la última oportunidad para seguir creyendo en la salvación. Se aferraba ya no a un clavo ardiendo, sino a un alfiler. Las posibilidades pasaban por ganarle al Valencia y el equipo ha respondido. 1-0, por la mínima, con un gol de David Costas en el día de su regreso tras lesión. Bajo la lluvia, con sufrimiento, y con orgullo, valor y garra, como reza el lema.
El equipo de Guillermo Almada olvidó su condición de colista de LaLiga EA Sports y doblegó (1-0), con su cuarta victoria liguera, a un Valencia sin mordiente que, salvo en algunas fases de la segunda parte, fue superado por su rival en el Carlos Tartiere.
El gol de David Costas a la media hora de juego le bastó a un Oviedo que vio cómo Alberto Reina marcó en el minuto 77, pero el tanto fue anulado tras consulta en el VAR en una segunda parte en la que el Valencia reaccionó, especialmente en el último cuarto de hora, pero no le dio para empatar.