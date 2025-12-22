Lorca aprueba un presupuesto de 121 millones para 2026 entre con el apoyo del Gobierno y el rechazo de la oposición

El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado en una sesión extraordinaria los presupuestos municipales para 2026, que alcanzan los 121 millones de euros. Las cuentas, defendidas por el gobierno de PP y Vox como un impulso para el municipio, han encontrado el rechazo frontal de la oposición. Tanto PSOE como Izquierda Unida han votado contra, criticando duramente la falta de inversiones para atender las demandas de los ciudadanos.

Inversiones del Gobierno: seguridad, vivienda y pedanías

El alcalde, Fulgencio Gil, ha defendido que el presupuesto supone una inversión por habitante de 1.221 euros. Entre las principales partidas, destaca el refuerzo de la seguridad ciudadana, que se incrementa más de un 24% hasta superar los 11,7 millones de euros, e incluye la incorporación de nuevos agentes. Asimismo, se destinan 21,7 millones a limpieza y más de 703.000 euros a vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a los jóvenes y avanzar en la recuperación del casco histórico.

Otros proyectos destacados son la rehabilitación de la vieja cárcel (150.000 euros), el Teatro Guerra (400.000 euros) y la continuidad del Plan de Sostenibilidad Turística (300.000 euros). Las pedanías reciben un impulso con más de 1,7 millones para luchar contra la despoblación y mejorar infraestructuras. El alcalde ha dicho que los presupuestos buscan “reforzar el impulso que queremos para Lorca en los próximos años”.

La oposición denuncia unas cuentas "regresivas"

La portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, ha calificado las inversiones de "raquíticas", señalando que apenas representan 2,78 millones de euros, menos del 3% del total. Ha censurado que el gobierno “se haya olvidado de cuestiones que son fundamentales para Lorca”, como el arreglo de la carretera de Almendricos o la calle Portijico. La edil también ha criticado que se destinen casi 700.000 euros a espectáculos taurinos, el doble que en 2025, frente a los 105.000 euros para festejos en barrios y pedanías.

Por su parte, el concejal de la coalición de izquierdas, Pedro Sosa, ha tachado el proyecto de "regresivo" y ha afirmado que los presupuestos están “cargados de agravios en materia de inversiones”. Ha criticado que las cuentas se elaboraron sin actualizar las ordenanzas fiscales, lo que, según él, ha impedido combatir la “enorme injusticia tributaria” que soportan los lorquinos sobre el IBI y otros impuestos.

Sosa ha lamentado también que las inversiones reales solo supongan el 2,1% del presupuesto y que se hayan vuelto a ignorar compromisos del pleno municipal. Para el concejal, son unas cuentas "desequilibrantes y desconectados de la participación ciudadana y de los problemas reales de Lorca".