IU-Verdes Lorca denuncia la supresión del servicio de taxi para los pacientes de hemodiálisis

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha suprimido el servicio de taxi público para los lorquinos que precisan desplazarse por este medio para recibir tratamiento en el centro de hemodiálisis ubicado en La Viña.

El SMS ha decidido la suspensión paulatina, desde el pasado 1 de diciembre, de las ayudas que permitían a los pacientes a sufragar el coste de los desplazamientos en taxi para sustituirlo por un servicio de transporte sanitario colectivo que correrá a cargo de la UTE formada por Ambulancias Mar Menor, Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez (dos de ellas con participación de la filial de La Generala Orthem), y que resultó adjudicataria del transporte sanitario de la Región de Murcia mediante un polémico contrato de 8 años de duración por un importe de 300 millones de euros.

Martín ha lamentado una decisión que supondrá un “empeoramiento en la calidad del servicio” y asestará “un golpe” al sector del Taxi, económicamente “muy castigado”. “Hasta ahora los pacientes tenían la garantía del cumplimiento de los horarios y no debían esperar horas para que una ambulancia no medicalizada completase su ruta”, explicó Martín. “Se trata de pacientes con un delicado estado de salud que no deberían soportar largas esperas a la hora de recibir su tratamiento”, dijo la edil de IU-Verdes, quien trasladó el descontento de estos usuarios, que estaban satisfechos con el servicio de taxi, “del que no han tenido quejas en los años que lleva funcionando”.

A juicio de Martín, la decisión del SMS no supondrá “ningún ahorro” para la Administración, en tanto el transporte en ambulancia resulta más caro que en taxi, y tampoco ninguna ventaja para los pacientes, que ahora contaban con medio de traslado normalizado, integrador, cómodo y de calidad.

Por todo ello, la concejala de IU-Verdes ha pedido al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que eleve su queja a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud por esta decisión que ahonda en la pérdida de la calidad asistencia para los usuarios de la sanidad pública y castiga a los profesionales del taxi en Lorca y la comarca. Al respecto, Martín apremió a Mateos a que exija la restitución de las ayudas para que los pacientes de hemodiálisis puedan seguir sufragando sus desplazamientos en taxi