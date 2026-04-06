La hostelería de Lorca celebra el éxito de una Semana Santa histórica

La hostelería de Lorca ha cerrado la Semana Santa con un balance muy positivo. Desde la asociación profesional Hostelor, su presidenta Rosa Perán, ha destacado que "la afluencia ha sido masiva" de clientes a bares y restaurantes de la ciudad, aunque ha matizado que el gasto medio por persona ha sido "más contenido", en línea con la situación económica general del país.

Estas fechas han supuesto un importante impulso para el sector, representando un alto porcentaje de la facturación anual y generando una considerable creación de empleo para satisfacer la demanda extra, ha indicado a COPE.

Acierto en las medidas municipales

Perán ha valorado "muy positivamente" las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, como el corte de calles, la ampliación de terrazas y la música ambiental, que considera claves "para facilitar el éxito de nuestro tardeo". Desde la asociación apuestan por mantener esta línea de colaboración entre el sector y el consistorio por el beneficio que supone para el público y los profesionales de la hostelería.

Agradecimientos y visión de futuro

La representante de los hosteleros ha agradecido el trabajo de cofradías, ayuntamiento, fuerzas de seguridad, de la empresa de limpieza y los operarios municipales por su esfuerzo para contribuir al éxito de la Semana Santa y a amplificar su impacto económico en la ciudad.

Hostelor ha refirmado su compromiso de seguir colaborando con instituciones públicas y privadas para promover iniciativas que mantengan Lorca "tan viva como estos días" y poner en valor sus atraques turísticos, gastronómicos y de ocio durante todo el año.