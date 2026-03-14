La Guardia Civil desmantela en Águilas una red de 'petaqueo' que abastecía a narco lanchas y pateras taxi

Gasolina intervenida en la playa de El Saladar de Águilas durante la operación de la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en Águilas un grupo criminal dedicado al denominado ‘petaqueo’. Esta práctica consiste en el suministro clandestino de combustible a embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas, como pateras taxi, y narco lanchas que operan en el Levante español, especialmente en el litoral murciano.

Como resultado de la operación, los investigadores han detenido a los cuatro integrantes del grupo, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y hurto de vehículo. Además, se han incautado 3.000 litros de gasolina, tres vehículos, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

El inicio de la operación

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil sorprendió a varios jóvenes en las inmediaciones de la playa de El Saladar, en el término municipal de Águilas. Los implicados emprendieron la huida al detectar la presencia policial mientras, presuntamente, trataban de abastecer de combustible a una embarcación próxima a la costa.

En el lugar, los agentes localizaron dos turismos y un camión, que constaba como sustraído, en cuyo interior se almacenaban los 3.000 litros de gasolina. El combustible estaba distribuido en centenares de garrafas, o ‘petacas’, preparadas para su transporte y suministro rápido.

¿Qué es el 'petaqueo'?

El ‘petaqueo’ es una práctica que forma parte del aparato logístico de las redes de tráfico de personas y de narcotráfico. La función de los denominados ‘petaqueros’ es suministrar carburante, generalmente gasolina, a embarcaciones como narco lanchas y pateras taxi.

Estos grupos adquieren grandes cantidades de carburante y lo almacenan en garrafas de gran volumen. Posteriormente, lo ponen a disposición de las redes de narcotráfico o de tráfico de personas tanto en la línea de costa como en el mar, a millas de la orilla, a través de embarcaciones que actúan como gasolineras flotantes.