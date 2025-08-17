El Festival Internacional de Cante Flamenco "Ciudad del Sol" de Lorca, abre el plazo de inscripciones

Artistas como Capullo de Jerez o el Pele han sido protagonistas de este festival internacional que alcanza su edición número 34.

El Sol de oro lo han ganado cantaores como José Olmo, Emilio Chaparro o Beatriz Romero.

El certamen organizado por la Peña Cultural Flamenca de Lorca en colaboración con el Ayuntamiento, entrega cerca de 10.000 euros en premios, siendo de 4.000 mil euros y el Sol de Oro para el ganador.

Este certamen cuenta con dos fases principales, preliminar con cuatro pruebas de clasificación que tendrán lugar en octubre, en lugares y horas por confirmar y la fase final que se volverá a celebrar en el Auditorio Margarita Lozano.

Los candidatos, que deben ser mayores de 14 años y no pueden estar vinculados a la comisión organizadora o al jurado ni haber ganado el Sol de Oro en las tres últimas ediciones, optarán a tres grandes galardones: el Sol de Oro, primer premio con una dotación de 4.000 euros; el Sol de Plata, segundo premio dotado con 2.500 euros; y el Sol de Bronce, el tercer premio de 1.500 euros. Además, habrá dos accésits de 500 euros.

Desde su puesta en marcha en 1989, ha alcanzado un gran prestigio y reconocimiento en el mundo del flamenco, tanto por el número de ediciones como por las cualidades de los concursantes