El Festival Internacional de Cante Flamenco "Ciudad del Sol" de Lorca, abre el plazo de inscripciones

La fase final se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el Auditorio Margarita Lozano

Imágen de archivo de ediciones anteriores del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lorca
José Ángel Ayala

Santiago Parra, concejal de Cultural del Ayuntamiento de Lorca

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

Artistas como Capullo de Jerez o el Pele han sido protagonistas de este festival internacional que alcanza su edición número 34. 

El Sol de oro lo han ganado cantaores como José Olmo, Emilio Chaparro  o Beatriz Romero. 

El certamen organizado por la Peña Cultural Flamenca de Lorca en colaboración con el Ayuntamiento, entrega cerca de 10.000 euros en premios, siendo de 4.000 mil euros y el Sol de Oro para el ganador. 

Este certamen cuenta con dos fases principales, preliminar con cuatro pruebas de clasificación que tendrán lugar en octubre, en lugares y horas por confirmar y la fase final que se volverá a celebrar en el Auditorio Margarita Lozano.  

Los candidatos, que deben ser mayores de 14 años y no pueden estar vinculados a la comisión organizadora o al jurado ni haber ganado el Sol de Oro en las tres últimas ediciones, optarán a tres grandes galardones: el Sol de Oro, primer premio con una dotación de 4.000 euros; el Sol de Plata, segundo premio dotado con 2.500 euros; y el Sol de Bronce, el tercer premio de 1.500 euros. Además, habrá dos accésits de 500 euros. 

Desde  su puesta en marcha en 1989, ha alcanzado un gran prestigio y reconocimiento en el mundo del flamenco, tanto por el número de ediciones como por las cualidades de los concursantes 

